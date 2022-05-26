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Mardin’de yoğurt festivali renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Mardin’de yoğurt festivali renkli görüntülere sahne oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde düzenlenene yoğurt festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yoğurt mayalama yarışması bu yılda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen yoğurt festivaline İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Görmüş, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Evren Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Şah Aydıner, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ertaşkın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Toparlı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, çeşitli oyunların oynanması ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. İnek, koyun ve keçi sütünden yapılan yoğurtlar tat, kıvam, kaymak kalınlığı, sunum gibi özellik sonucunda 10 üzeri puanlarla değerlendirildi. Yarışmacılar 19 çeşit inek yoğurdu, 29 çeşit keçi ve koyun yoğurdu ile yarışmaya katıldı. Yoğurt yarışmasında ilk 3 sıraya giren yarışmacılar yarım, çeyrek ve gram altın ile ödüllendirildi.
Oyunlarda ve yoğurt yarışmasında derece yapan yarışmacılara Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Mustafa Görmüş tarafından ödüllerin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

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