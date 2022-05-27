11 ili kapsayan 39,5 milyon euro bütçeli girişimcilik projesi, Mardin'de başladı



Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)TÜRKİYE´nin 11 ilini kapsayan ve kadınlar ile gençleri odağına alan 39,5 milyon euro bütçeli Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, Dünya Bankası yetkilileri ile AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla Mardin'de başlatıldı.

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO), Avrupa Birliği FRIT Mali Yardım Fonu kapsamında fonlanacak ve Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Proje, 2025 yılına kadar Çukurova, Doğu Akdeniz, İpekyolu, Karacadağ ve Dicle kalkınma ajanslarının yerel ortaklığında; Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da uygulanacak. 39,5 milyon euro bütçeli proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma ajansları ve belediyeler tarafından uygulanacak. Proje ile kadınlara ve gençlere dönük sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetleri finanse edilecek. SEECO projesi çalışmalarının yüzde 70'i kadınlar, yüzde 30'u gençlerle yürütecek. Proje kapsamında kadınlar ve gençler için sosyal girişimcilik eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerde iş kurma becerileri ve iş planı hazırlama becerileri geliştirilecek. Yeni sosyal girişimler 10 bin euro, mevcut sosyal girişimler de 25 bin euroya kadar desteklenecek. Sosyal girişimcilerin ihtiyaçlarının ve eksiklikleri araştırılarak, pazar analizleri yapılacak. Sosyal Girişimcilik ve Geçim Kaynağı Tesisleri başlığı altında atıl tesisler yenilenerek 11 ilde en az 7 bin kişinin faydalanabileceği 70 tesis ayağa kaldırılacak. Bu tesisler arasında anaokulları, çocuk bakım tesisleri, atölyeler, pazar ve satış alanları yer alacak. Bunun yanı sıra sosyal girişimcilik alanında kapasite geliştirme hedefine yönelik olarak çok sayıda organizasyon, toplantı, seminer ve panel düzenlenerek farkındalık oluşturulması sağlanacak.

TEMEL ÖNCELİK, GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

Projenin açılışı, Mardin'deki otelde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Vali Mahmut Demirtaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı ve SEECO Proje Direktörü Ahmet Şimşek, Dünya Bankası Türkiye Cumhuriyeti Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut´un katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa ayrıca Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Fransa Büyükelçisi Herve Magro Lüksemburg Büyükelçisi Angele Da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Romanya Büyükelçisi Stefan Tinca ile Almanya Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Florian Burkhardt da katıldı.

Bakan Yardımcısı Dönmez, bakanlık olarak en temel önceliklerinden birinin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi olduğunu belirterek, "Bu projeyle bölgelerde kalkınma ajanslarının da desteğiyle bir taraftan sosyal girişimcilik alanında yeni bir iş fikrine sahip, başta kadın ve gençler olmak üzere başlatılan ve hali hazırda yürütülen girişimleri, diğer taraftan da bu insanlarımızın yeteneklerinin gelişmesini sağlayacak altyapıları destekleyeceğiz. Projenin önemli bir paydaşı olan kalkınma ajansları, istihdamın artırılması, girişimciliğin geliştirilmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşması amacıyla faaliyet yürütüyor. Ajanslarımız, sahada daha nitelikli, özgün ve sürdürülebilir projeler geliştirilmesine katkıda bulunuyor, paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışıyor. Özellikle yerelde AB projesine başvuracak ve uygulayacak kurumlar için Kalkınma Ajansları vazgeçilmez bir partner. Saha ziyaretlerimizde yerel aktörlerin bu tür geri dönüşleri bizleri son derece memnun etmektedir" dedi.

'KAPSAYICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ise sosyal girişimciliğin, kapsayıcı büyümeyi, paylaşılan refahı ve sosyal kapsayıcılığı teşvik ettiğini belirterek, "Aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukların ele alınmasında önemli bir rol oynar. Sosyal girişimlerin amacı gerek en savunmasız gruplara ulaşılmasına gerekse kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmaya odaklanmaktadır. Sosyal girişimcilik istihdam yaratılmasına ve demokratik katılım ve refah hizmetlerinin sağlanmasına, geliştirilmesine de katkıda bulunur. SEECO projesi kadınların toplumsal cinsiyete dayalı zorlukların üstesinden gelmeleri için imkanlar oluşturmayı hedefliyor. Bununla birlikte gençleri, olumlu sosyal değişimi başlatmalarında desteklemektedir. Dünya Bankası ve bakanlığın uzmanlığı ile umuyoruz ki söz konusu proje sosyal girişimlerin diğer tür işletmelerle eşit koşullarda çalışabilmelerine imkan tanıyan bir ortamı destekleyecektir" diye konuştu.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri de 11 ili kapsayan projenin bölge insanını girişim yönüyle destekleyeceğini, üretken kılacağını ve istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Demirtaş ise projenin sosyal girişimcilik alanında önemli işlev üstleneceği kanaatinde olduğunu dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-05-27 14:18:04



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