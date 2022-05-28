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Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

DHA

Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü


Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik Necati Kantik (38), arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü.
Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi´nde oturan 7 çocuk babası Necat Kantik, sabah saatlerinde gittiği arazisinde elektrik arızası yaşanınca sulama yapamadı. Kantik, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Necati Kantik´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kantik´in cansız bedeni otopsi için Derik Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAS
2022-05-28 12:02:46

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