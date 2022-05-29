İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de 'Çağrılı fotoğraf günleri' etkinliğine katıldı



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin´in Derik ilçesinde 2016 yılında makamına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen 'Çağrılı Fotoğraf Günleri' etkinliğine katıldı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik ve Mazıdağı kaymakamlıkları ile belediyelerin işbirliğiyle 10 Kasım 2016´da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk anısına bir dizi etkinlik düzenlendi. 29 Mayıs'a kadar sürecek etkinliklerde futbol, yamaç paraşütü, doğa yürüşü, fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda bugün yapılan 'Çağrılı Fotoğraflı Günleri' etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş ile Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

'BU COĞRAFYADA YAŞAYAN İNSANLAR ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEDİ'

Etkinlikte konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, yıllardır bugünlerin özlemini çektiklerini belirterek, "1992'de Tunceli Nazimiye Kaymakamı, 1994´te Mardin Vali yardımcısıydım, o gündür bu gündür terörle mücadelenin içindeyiz bugünlere ulaşabilmek için. İnsanların hayvanlarını bile otlatmasına, sütünü sağmasına izin vermedikleri dağlarımızda bugün binlerce insanın katılımlarıyla festivallerin düzenlenebildiğini görebilmek için çok ağır bedeller ödedik. Bu coğrafyada yaşayan insanlar çok ağır bedeller ödedi. Çocuklarımız, gençlerimiz, analarımız, kadınlarımız, esnaflarımız ve iş insanlarımız hepsi birbirinden acı birbirinden ağır bedeller ödedi. Korkunun artık tümüyle defolup gittiğini duymaktan, buna her vesileyle şahit olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bölgemize, insanımıza yakışan bu" diye konuştu.

KIRSAL KESİM İÇİN 160 KİLOMETRELİK ASFALT YOL PLANLANIYOR

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ise Mazıdağı ve Derik Kaymakamlıklarına teşekkür ederek, Derik'te semt pazarı yapacağının müjdesini verdi. Demirtaş, "Bölgedeki bir çok dükkanın restorasyon ve bakımlarını tamamladık. Bu sene Allah nasip ederse 350´ye yakın dükkanımızın restorasyonunu, cephe giydirmesini ve iyileştirmesini yapacağız. Şimdiden bunun da hayırlı olmasını diliyorum. 130 kilometre Allah nasip ederse biz sizlere kırsal kesimde asfalt yapacağız bu sene, aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğü de sizlere 30 kilometre asfalt yapacak yani bu sene kırsal kesimde sizlere yapacağımız asfalt miktarı kilometre olarak 160 kilometre civarında nasip olsa asfalt yapacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, etkinlik kapsamında düzenlenen spor, yemek ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödül verildi.(DHA) DHA-Politika Türkiye-Mardin / Derik EMRULLAH KARAKAS

2022-05-28 23:50:33



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