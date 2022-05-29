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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de 'Çağrılı Fotoğraf Günleri' etkinliğine katıldı

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına düzenlenen 'Derik ve Mazıdağı Çağrılı Fotoğraf Günleri' etkinliğine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de 'Çağrılı Fotoğraf Günleri' etkinliğine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına düzenlenen 'Derik ve Mazıdağı Çağrılı Fotoğraf Günleri' etkinliğine katıldı.
Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik ve Mazıdağı kaymakamlıkları ile belediyelerin işbirliğiyle 10 Kasım 2016'da makamında uğradığı terör saldırısında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk anısına futbol, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi gibi bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerin kapanışı töreni İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mustafa Görmüş ile Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Evren Çakır'ın yanı sıra vatandaşların katılıyla gerçekleşti. Programda konuşan Ersoy, yıllardır bugünlerin özlemini çektiklerini, hayvanlarını bile otlatamadığı dağlarda festivallerin ve etkinliklerin düzenlendiğini, korkunun artık tümüyle defolup gittiğini duymaktan, buna her vesileyle şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

“Vatanımızın her noktasında insanlarımız 24 saat huzur ve güven içinde olmalıdır”
Bunun için birbirinden acı çok ağır bedeller ödediklerini bugün artık güzel günlere geldiklerini ve insanların yüzlerinin güldüğünü belirten Bakan Yardımcısı Ersoy, “Milletimize, bölgemize, insanımıza yakışan budur. Bu güzel coğrafyamızın, bu güzel vatanımızın her noktasında insanlarımız 24 saat huzur ve güven içinde olmalıdır. Ortak değerlerimize hep birlikte sahip çıkarak işimize gücümüze bakarak daha güzel daha müreffeh daha mutlu ortamlarda hep birlikte geleceğe yürümek temel felsefemiz olmalıdır. Bunu sağlayabiliyorsak bunu bu günlere gelmiş olarak görebiliyorsak hepimizin bu güne kadar verdiği emeklerin ve ödediği bedellerin payı vardır. Bir taraftan canlarımızla ödediğimiz bedeller, diğer taraftan özgürlüklerimizle ödediğimiz bedeller var. Ekonomik olarak ödediğimiz bedeller var. Hepsinin sonunda şükürler olsun bu noktadayız” dedi.

"Müreffeh bir Türkiye için kol kola gönül gönüle yolumuza devam edelim"
Huzurun, güvenliğin ve özgür olabilmenin kıymetinin bilinmesi gerektiğini aktaran Ersoy, şunları söyledi:
“Bugün bu coğrafyada kurulan bütün tuzaklara, oynanan tüm oyunlara rağmen bunu başardıysak bu milletimizin eseridir. Bu teröre karşı güvenlik güçlerimizin hem sınırlarımızın içinde hem sınırlarımızın dışında verdiği mücadeleye topyekun sahip çıkılmasının sonucudur. Bundan sonra aynı kararlıkla devam edelim. Hep birlikte kocaman bir millet olarak büyük ve güçlü bir devlet olarak yolumuza devam edelim. Hayatımızın her alanını çok daha normal yaşayalım. Hepsinden önemlisi bedel ödemeyelim, hiç kimse bizim kanımızı akıtamasın. Hiç kimse bizim çocuklarımızın kanı üzerinden kendilerine ikbal aramasın. Bunlara fırsat vermeyelim. Hep birlikte mutlu, mesut ve müreffeh bir Türkiye için kol kola gönül gönülle yolumuza devam edelim.”
Vali Mahmut Demirtaş ise şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü rahmetle andıklarını belirterek huzurun sağlanmasıyla Derik’in artık etkinlikle anılmaya başlamasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.
Bu yıl özellikle kırsal kesimlerde güzel hizmetlere vesile olacaklarını aktaran Vali Demirtaş, konuşmasında Derik ilçesinde planlanan çalışmalara değindi. Vali Demirtaş, "Bir taraftan kadınlarımızı, geçlerimizi ve vatandaşlarımızı içinde oldukları bu tür etkinliklerle kaynaşmasını sağlayacağız bir taraftan da yatırımlarımızı hizmetlerimizi çok güzel bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah bir hafta 10 güne kadar gençlik merkezini tamamlayacağız. Yakın bir gelecekte kapalı bir semt pazarı yapacağız. Bu sene 350’ye yakın dükkanımızın restorasyonunu, cephe giydirmesini ve iyileştirmesini yapacağız. Kırsal kesimde 130 kilometre asfalt yapacağız. Aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğümüz de 30 kilometre asfalt yapacak. Yani bu sene kırsal kesimde yapacağımız asfalt miktarı 160 kilometre civarında olacak. 1 taziye evi, parke çalışması, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu yapacağız. Hem kırsal kesimde hem şehir merkezinde içme suyu problemi kalmadı. Bu problemi de MARSU olarak çözmüş bulunuyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, etkinlik çerçevesinde düzenlenen spor, yemek ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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