Mardin'de hızını alamayan araç kafeye daldı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araç, hızını alamayıp kafeye daldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde 06 PPP 90 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç hızını alamayıp kafeye daldı. Meydana gelen kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla çarptığı yerden çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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