Mardin'de yol çalışmalarının startı verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte Kızıltepe ilçesinde yol çalışmalarına başlayan ekipler, birçok kırsal mahalleyi bağlayan 57 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, hava şartlarının yol çalışmalarına elverişli olmasıyla birlikte Kızıltepe ilçesinde yol genişletme, onarım, bakım ve stabilize çalışmalarına başladı.

Yukarı ÇimenlikAşağı ÇimenlikGürmüşeDoğanlıYurderiMecburiBeşdeğirmenArakapıUzunkayaEsenli Mahallelerini Kızıltepe merkeze bağlayan grup yolu, DoyuranGüngörHanyeriÇağılFesleğenAtaköyElmalı Mahallelerini karayoluna bağlayan grup yolu, Elbeyli Mahallesini Yoldere Mahallesine bağlayan yol, Eşme Mahallesi ile Nusaybin karayolu arası, Kızıltepe merkez Halkalı Mahallesi ve Alemder yol ayırımı arasında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde asfalt sökümü, reglaj, hendek açma, temel ve alt temel serimi, sulama ve sıkıştırmanın ardından birinci ve ikinci kat sathi kaplama yapılacak. Çalışmaların biran önce bitmesi için ekipler, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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