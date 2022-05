Midyat’ta “İş sende projesi” tanıtımı

– Mardin’in Midyat Kaymakamlığı tarafından geliştirilen “İş sende projesi” çerçevesinde hazırlanan işçi ve işvereni buluşturma platformu oluşturuldu.

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz öncülüğünde hazırlanan proje ile işçi ve işveren platformu oluşturuldu. Proje sunumu sine vizyon eşliğinde yapılarak tanıtıldı. Milli İrade ilk ve Ortaokulu Konferans Salonu’nda tanıtılan projeye, Midyat protokolü, iş veren, STK üyeleri hazır bulundu. Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçedeki istihdamın artırılması, istihdam çeşitliliğin bireylere imkan olarak sunulması için kendilerinin hazırlamış olduğu bir yazılım port alanı tanıtmak için toplandıkların söyledi. Solmaz, “Bu güzel ilçemizde yaklaşık on aydır hizmet etmeye çalışıyoruz. İlçemizin her köşesine ve her bireyini tanımak için yapmış olduğumuz ziyaret ve görüşmelerde istihdam konusunda var olan potansiyelimizin yeterli düzeyde kullanılmadığını müşahede ede ettik. Yaklaşık altı aydır üzerinde çalıştığımız bu yazılım sayesinde temennimiz hem işverenin ihtiyacı olan personelini bulması hem de iş arayanın kendi tecrübesine dayalı bir istihdam o olanağını kendisine sunmaktır” dedi.

Bu portala kayıt olan işveren ve iş arayana kurumsal anlamda referans olmadıklarını belirten Kaymak Solmaz, “Sadece her iki tarafın doğru şekilde buluşmasını iletişime geçmelerini sağlama amaçlı bir kamu hizmeti potansiyeli kurulmuş ücretsiz bir sosyal platform. Özellikle istihdam çeşitliliğinin yeterli düzeyde olduğunu düşündüğümüz ilçemizde işverenlerin aradığı çalışanı bulamadığı iş arayan vatandaşlarımızın tecrübesi doğrultusunda yapabileceği, çalışabileceği iş konusunda alternatif çalışma ortamlarına hızlıca ulaşamadığını gördük. Bilindiği üzere çağımız teknoloji çağı insanlar yiyeceğinden, giyeceğine, kadar kişisel gelişiminden kültürel eğlencesine kadar her şeyi sosyal ağlar üzerinden yapmaya başladılar. İstihdam oluşturma alanında birçok iş bulma siteleri porttalar açıldı. Bizlerde bunları örnek alarak mikro düzeyde sadece Midyat‘ımızı kapsayan işveren iş arayan buluşturma platformun yazılımını yaptık” şeklinde konuştu.

Projenin tanıtımı sonrası toplu halde hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.