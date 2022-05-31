Midyat’ta “İş sende projesi” tanıtımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyat’ta “İş sende projesi” tanıtımı

İHA

Midyat’ta “İş sende projesi” tanıtımı

– Mardin’in Midyat Kaymakamlığı tarafından geliştirilen “İş sende projesi” çerçevesinde hazırlanan işçi ve işvereni buluşturma platformu oluşturuldu.
Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz öncülüğünde hazırlanan proje ile işçi ve işveren platformu oluşturuldu. Proje sunumu sine vizyon eşliğinde yapılarak tanıtıldı. Milli İrade ilk ve Ortaokulu Konferans Salonu’nda tanıtılan projeye, Midyat protokolü, iş veren, STK üyeleri hazır bulundu. Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçedeki istihdamın artırılması, istihdam çeşitliliğin bireylere imkan olarak sunulması için kendilerinin hazırlamış olduğu bir yazılım port alanı tanıtmak için toplandıkların söyledi. Solmaz, “Bu güzel ilçemizde yaklaşık on aydır hizmet etmeye çalışıyoruz. İlçemizin her köşesine ve her bireyini tanımak için yapmış olduğumuz ziyaret ve görüşmelerde istihdam konusunda var olan potansiyelimizin yeterli düzeyde kullanılmadığını müşahede ede ettik. Yaklaşık altı aydır üzerinde çalıştığımız bu yazılım sayesinde temennimiz hem işverenin ihtiyacı olan personelini bulması hem de iş arayanın kendi tecrübesine dayalı bir istihdam o olanağını kendisine sunmaktır” dedi.
Bu portala kayıt olan işveren ve iş arayana kurumsal anlamda referans olmadıklarını belirten Kaymak Solmaz, “Sadece her iki tarafın doğru şekilde buluşmasını iletişime geçmelerini sağlama amaçlı bir kamu hizmeti potansiyeli kurulmuş ücretsiz bir sosyal platform. Özellikle istihdam çeşitliliğinin yeterli düzeyde olduğunu düşündüğümüz ilçemizde işverenlerin aradığı çalışanı bulamadığı iş arayan vatandaşlarımızın tecrübesi doğrultusunda yapabileceği, çalışabileceği iş konusunda alternatif çalışma ortamlarına hızlıca ulaşamadığını gördük. Bilindiği üzere çağımız teknoloji çağı insanlar yiyeceğinden, giyeceğine, kadar kişisel gelişiminden kültürel eğlencesine kadar her şeyi sosyal ağlar üzerinden yapmaya başladılar. İstihdam oluşturma alanında birçok iş bulma siteleri porttalar açıldı. Bizlerde bunları örnek alarak mikro düzeyde sadece Midyat‘ımızı kapsayan işveren iş arayan buluşturma platformun yazılımını yaptık” şeklinde konuştu.
Projenin tanıtımı sonrası toplu halde hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi ...
Mardin'de yol çalışmalarının startı verildi
YEREL HABERLER Mardin'de yol çalışmalarının startı verildi
Yolcu otobüsünün çarptığı kazada öldü
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünün çarptığı kazada öldü
250 liralık alışverişle çekilişe katıldı, ev kazandı Mardin’de alışveriş merkezi yaptığı çekilişle müşteriye ev hediye etti
YEREL HABERLER 250 liralık alışverişle çekilişe katıldı, ev ...
Mardin'de hızını alamayan araç kafeye daldı
YEREL HABERLER Mardin'de hızını alamayan araç kafeye daldı
TPAO, Mardin ve Şırnak'ta petrol arayacak
YEREL HABERLER TPAO, Mardin ve Şırnak'ta petrol arayacak
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de 'Çağrılı Fotoğraf Günleri' etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de 'Çağrılı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.