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Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 Yıl projesi çerçevesinde Mardin'de toplantı gerçekleştirildi

İHA

Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 Yıl projesi çerçevesinde Mardin'de toplantı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu tarafından ‘Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl’ projesi dahilinde Mardin'de toplantı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Kurul Üyesi Prof. Dr. Lütfi Hak Alpkan, Kurul Üyesi Prof. Dr. Recep Şentürk ve Dr. Murat Yılmaz'ın içinde bulunduğu kurul Mardin'e geldi. 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl' projesindeki 7 ilden biri de Mardin oldu. İldeki STK temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi. Sorun ve beklentilerin dile getirildiği toplantı sonrasında basın açıklaması yapıldı. En önemli görevler arasında sosyal politika stratejik belgesinin bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Sosyal Politikalar Kurulu olarak özellikle yerelde gelip tüm paydaşların sorunlarını yerinde dinlemek bizi ayrıca zenginleştirdi. Çünkü takdir edersiniz ki her şey teoride bitmiyor. Yerelde sorunları dinleyip politika stratejileri üretmek bizim en önemli kalemlerimiz arasındaki bize verilen bir görevdir. Bunun yanında sosyal sorunların çözümlerine yönelik politika stratejileri geliştirmek bizim ikinci hedeflerimiz arasında. 20232053 dönemlerini kapsayan özellikle aile ekonomi ve sosyal riskleri belirlemek anlamında da bu toplantıların bize çok önemli veri kazandıracağına inanıyoruz. Bizler notlarımızı aldık. Raporlarımızı sizlerden temin ediyoruz. Bu çerçevede sizlerin raporlarını biz Ankara'ya döndüğümüzde sistemli hale getirip Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. En önemli şeyimiz vatandaşa dokunmak diyoruz ya biz de gençlere dokunacağız. Mardin'i gezerken vatandaşa dokunacağız. Sorunlarını dinleyeceğiz ama sizlerden aldığımız verilerin çok anlamlı olduğunda vurgulamak isterim” dedi.
Mardin’i güzel yerlere taşımak için çalıştıklarını belirten Mardin Valisi ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, “Bundan sonra Mardin'i hep birlikte STK'larla, vatandaşlarla ve sizlerle birlikte nasıl daha güzel bir noktaya taşıyabiliriz bunun için çalışacağız. İnşallah bunu en yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Çünkü bu memleketin hakikaten 2023'lere, 2053'lere ve 2071'lere kendisini çok güzel bir şekilde hazırlaması gerekiyor. Biz de bunun öncüleriyiz bugün. Yarın inşallah bunu gençlerimize teslim edeceğiz. Onun için gençlerimize çok güzel bir ülke bırakmamız lazım. Çok iyi bir Mardin bırakmamız lazım. Hepimizin ayrı ayrı sorumlulukları var. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, liderliğinde bunları gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor. İnşallah biz de ona bakarak çok güzel bir şekilde Mardin’imizi geleceğe hazırlamamız lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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