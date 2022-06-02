Mardin’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası başladı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Mardin'in Artuklu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri Artuklu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, kurum ve okul müdürleri, usta öğreticiler kursiyerler ve halkın yoğun bir katılımı ile başladı. Programda el sanatları sergisi, sıfır atık ürünleri, robotik kodlama, çanta yapımı, telkari ürünleri sergilendi. Yapılan hayat boyu öğrenme konulu resim yarışmalarında dereceye giren ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri takdim edildi. Yedi gün boyunca yapılacak etkinlikler Artuklu Halk Eğitimi Merkezinde devam edecek olup 2 gün sıfır atık ile ilgili konferans, 4. günde Mardian Mall’da ebru seramik ve telkari atölyeleri kurulacak, diğer günlerde de liseliler ve çocuklar için tiyatro etkinliği yapılacak.

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