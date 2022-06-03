Mardinli aileden şehit damatları için mevlit programı

Mardinli aile, PençeKilit Operasyonu’nda şehit olan damatları Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan için mevlit okuttu.

PençeKilit Operasyonu bölgesinde 24 Mayıs 2022 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan şehit olmuştu. Ankara’daki taziyenin ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın nişanlısı Dilara Eremsayın’ın ailesi Mardin’de şehit olan damatları için Kur’anı Kerim ve mevlit okuttu. Programa Mardin Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık’ın Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan program, mevlidin okunmasıyla devam etti. Şehide edilen dualarla son bulurken davetlilere yemek ve çörek ikram edildi.

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