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Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı

İHA

Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin yürüttüğü operasyonda, terör örgütünün gençlik yapılanması (DGH) içerisinde faaliyet gösteren, ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan ve 'Çukur' ve 'Barikat' eylemlerine dahil oldukları tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart ve hafıza kartı gibi çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

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