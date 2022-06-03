Mardin’de besicilere sırt pompası ve ilaç desteği

– Mardin’in Kızıltepe İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Ektoparazit ile Mücadele Projesi çerçevesinde hayvancılık ile uğraşan besicilere sırt pompası ve ilaç desteği sunuldu.

Küçükbaş hayvanların hastalıklardan korunması ve hayvansal verimin artırılmasına yönelik Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 90 hibe desteği ve İl Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü “Ektoparazitler ile Mücadele Projesi” çerçevesinde Kızıltepe İlçe Tarım Müdürlüğü’nde küçükbaş hayvan yetiştiricisi 93 kişiye ürün dağıtımı gerçekleştirildi.

Kızıltepe ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Doğan, “Mardin il Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin İli Damızlık Koyun Keçi Birliği’nin iştirakiyle yürütülen “Ektoparazitler ile Mücadele Projesi” çerçevesinde ilimizde yer alan 1000 işletmede yaklaşık olarak 100 bin baş hayvanda dış parazit ile mücadele hedeflenmekte, böylelikle hem diğer yetiştiricilere örnek teşkil edecek hem de enfestasyon hastalıklarına karşı korunma sağlanacaktır. Proje dahilinde Kızıltepe ilçemizde 93 hayvancılık işletmesine, 1 adet sırt pompası ve 1,5 litre Spermectrin ve Flumetrin ilacı dağıtıldı” dedi.

Hayvan yetiştiriciliğinin Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Doğan, “İnsanlar ve hayvanların yakın ilişki içinde yaşadıkları kırsal alanlarda hayvan kökenli patojen ektoparazitlerin insanlarda hastalık yapma oranı yüksektir. Hayvanlarda sıkça görülen ve hızla yayılabilen ektoparazitlerin tanınması, mücadele ve korunma yöntemlerinin bilinmesi insan ve hayvan sağlığının korunması açısından bir zorunluluktur. Hayvansal verimin arttırılması, hayvanların hastalıklardan korunmasının sağlaması, insanlara bulaşan hastalıkların görülme oranlarının düşürülmesi, süt ve süt ürünlerinin mikroorganizmalarca en güvenilir koşullarda elde edilmesi gibi hayati önemi bulunan risk faktörlerinin elimine edilmesi bu projenin gerekliliğini önemli kılmıştır. Bu sebeple dağıtım töreninden önce yetiştiricilerimize öncelikle ektoparaziter hastalıklarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, yetiştiricilerimize kullandıkları ahır ve barınakların hijyen koşullarını sağlamalarının öneminin hayvan sağlığı için büyük önem taşıdığını ve dezenfeksiyon işleminin uygun zamanlarda ve düzenli yapılması ile birçok hastalığın önüne geçilmesini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

İlaçlama makinesi alan hayvan yetiştiricisi Suut Karakuş ise, “Bize yüzde 90 hibe olarak verilen sırt pompası sayesinde parazitlerle ve keneyle mücadele edeceğiz. Bizim için çok güzel bir proje oldu. Bu zararlı hayvanlar yetiştiricilere çok büyük zorluklar çıkarıyor” diye konuştu.

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