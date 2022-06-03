Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı



Selim KAYAEmrullah KARAKAŞ/ DİYARBAKIRMARDİN, (DHA)DİYARBAKIR ve Mardin'de, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Uzmanlar, sağlık konusunda dikkat edilmesi için uyarırken, meteoroloji de 'çamur yağışı' beklendiğini kaydetti.

Suriye üzerinden kuvvetli rüzgarla gelen ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımı, Diyarbakır ve Mardin'in Derik ilçesinde de etkili oldu. Evlerin balkonları ve araçlar, tozla kaplanırken, sürücüler de görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı. Dışarı çıkmak zorunda kalan özellikle yaşlı ve solunum rahatsızlığı olanlar, maske takmayı tercih etti.

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan Ramazan İşikırık, maske takarak dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirterek, "Derik´te bugün toz taşınımı çok fazladır. Maskeyi koronavirüsten değil toz taşınımından taktık. Doktorlar bunu öneriyor" dedi.

Hacı Açar da "Bu kirli hava, insanların sağlığına zarar veriyor. Özellikle nefes darlığı çeken, bronşit ve astımı olan vatandaşların üzerinde çok etki yapıyor. Bizi zor durumda bırakıyor. Maske hepimiz için iyi. Bu kirli ve tozlu havada en azından bizim sağlığımızı koruyor" diye konuştu.

Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü de yapılan son değerlendirmelere göre, toz taşınımının akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ve başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar olabileceğini kaydetti. Ayrıca çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Selim KAYA, Emrullah KARAKAŞ

2022-06-03 17:52:44



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