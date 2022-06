Vali Demirtaş, LGS’ye giren öğrencilere başarılar diledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek olan öğrencilere moral ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde Vali Demirtaş, Artuklu ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İlk ve Orta Okulunu ziyaret ederek sınava girecek öğrencilerin ve okul dışında çocuklarını bekleyen velilerin heyecanına ortak olarak sohbet etti.

Öğrencilere nasihatlerde bulunarak başarılar dileyen Vali Demirtaş, ardından öğretmenler odasına geçerek sınavda görevli öğretmen ve yöneticilerle bir süre görüşerek teşekkür etti.

Öğrencilere güvendiklerini ve sınavda başarılı olacaklarına inandıklarını belirten Vali Demirtaş, başarı ya da başarısızlığı her şeyin başlangıcı ya da sonu olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencileri sınava hazırlamak için her desteği verdiklerini dile getiren Vali Demirtaş, “Bugün ilimiz genelinde bin 109 salonda yaklaşık 18 bin evladımız LGS’ye girdi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime destek olmak amacıyla sınava hazırlık sürecinde öğrencilerimize yönelik 3 deneme sınavı gerçekleştirirken aynı zaman Gençlik Merkezimizde de hazırlık kursları düzenlendik. Bizler her zaman umutlarımız, yarınlarımız olan tüm evlatlarımızın yanındayız. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sınav sonuçlarının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Demirtaş’a il Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan eşlik etti.

