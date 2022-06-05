Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı

DHA

Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki TIR'ın lastiği alev alarak yanmaya başladı. Dorseye sıçrayan yangına bazı sürücüler yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışırken, lastiklerden biri patlayarak karşı şeride geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 
Yangın, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde Uluslararası İpekyolu´nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı. yangını fark eden sürücü TIR'ı yolun sağına çekip, park etti. Daha sonra TIR'ın kupa kısmını dorseden ayırarak yanmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen bazı sürücüler de yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. O sırada yanan lastiklerden biri patlayarak ateş topu halinde karşı şeride geçti. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ulaşıma kapanan yol yangının ardından tekrar trafiğe açılırken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-06-05 20:21:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Demirtaş, LGS’ye giren öğrencilere başarılar diledi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, LGS’ye giren öğrencilere başarılar ...
Mardin'de itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı tetikte
YEREL HABERLER Mardin'de itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı ...
Uzman uyardı: “Güneş çarpması ölüme kadar gidebilir” Mardin Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın: “Güneş çarpmasının önüne geçmek için ince ve açık renkli kıyafetler giyilmeli”
YEREL HABERLER Uzman uyardı: “Güneş çarpması ölüme kadar ...
Jandarmadan öğrencilere Çevre Haftası’nda bilgilendirme
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere Çevre Haftası’nda ...
Mardinli ev hanımı hobi olarak başladığı resim sanatını ticarete döktü
YEREL HABERLER Mardinli ev hanımı hobi olarak başladığı resim ...
Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı
Mardin’de Çevre Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Mardin’de Çevre Haftası etkinliği düzenlendi
Mardin’de besicilere sırt pompası ve ilaç desteği
YEREL HABERLER Mardin’de besicilere sırt pompası ve ilaç desteği
Mardin'de PKK'nın 'gençlik yapılanması'na operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de PKK'nın 'gençlik yapılanması'na operasyon: ...
Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı
Mardinli aileden şehit damatları için mevlit programı
YEREL HABERLER Mardinli aileden şehit damatları için mevlit programı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.