

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki TIR'ın lastiği alev alarak yanmaya başladı. Dorseye sıçrayan yangına bazı sürücüler yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışırken, lastiklerden biri patlayarak karşı şeride geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde Uluslararası İpekyolu´nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı. yangını fark eden sürücü TIR'ı yolun sağına çekip, park etti. Daha sonra TIR'ın kupa kısmını dorseden ayırarak yanmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen bazı sürücüler de yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. O sırada yanan lastiklerden biri patlayarak ateş topu halinde karşı şeride geçti. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ulaşıma kapanan yol yangının ardından tekrar trafiğe açılırken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-06-05 20:21:45



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