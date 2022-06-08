5'inci kattan babasının otomobilinin üzerine düşen Ecegün, yaralandı

Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Ecegün T. (15), oturdukları binanın 5'inci katından, babasının park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Ecegün T., henüz bilinmeyen nedenle oturdukları binanın 5'inci katından, babasının park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Ecegün T., iç kanama şüphesiyle Diyarbakır´daki bir özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Ecegün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER
2022-06-08 19:24:11
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