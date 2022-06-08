Kızıltepe´de buğday ekili tarladaki yangına jandarma TOMA ile müdahale etti

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarmaya ait TOMA´ların yardımıyla söndürüldü.

Kızıltepe ilçesinde buğday ekili tarlada akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarmaya bağlı TOMA´lar da itfaiye ekiplerine desteğe geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarım Orman ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından çiftçilerin zararı tespit edilecek. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-06-08 20:34:07



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