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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eylül ayında 60 tarihi yapı Mardin'de turizme kazandırılacak

İHA

Mardin'de 60 tarihi yapı; otel, restoran, kafe ve işletme olarak turizme kazandırılacak.

Eylül ayında 60 tarihi yapı Mardin'de turizme kazandırılacak

Mardin'de 60 tarihi yapı; otel, restoran, kafe ve işletme olarak turizme kazandırılacak.
Mardin'de tarihi konaklar restore edilerek otel, restoran, kafe olacak şekilde turizme kazandırılıyor. Halihazırda 10 yapı faaliyete girerken, 60 yapı şantiye halinde. Eylül ayı ile birlikte bu yapılar turizme kazandırılacak. İnsanların, Mardin'e bu tarihi yapıları ve mimarilerini görmek için geldiklerini söyleyen restorasyon şirketi işletmecisi Seçkin Acar, bu evlerde konaklayıp, burada biraz vakit geçirerek şehrin tadını yaşamak için yoğun taleplerin olduğunu söyledi. Acar, "Şu an zaten biz de restore ettiğimiz ve restorasyonunu devam ettirdiğimiz işlerde bu deneyimi yaşamaları için biraz daha eski mimarisini yeni izlerle buluşturarak onlara bir Mardin evinde konaklama deneyimi hazırlıyoruz. Mardin, bir şantiye alanı artık. Her yerde bu eski yapıların kendi özünü koruyarak bir restorasyon evresi geçiriyor. Şimdi biz onun üzerinde yapı restore ettik. Şu an bunlar böyle bahsettiğimiz kısa süreler değil. Çünkü bir yapının yapılma süreci inanılmaz uzun bir süreç. 5 odalı bir yapı minimum bir yılı içerisinde anahtar teslim şeklinde bitiriyoruz. 10’un üzerinde yapı turizme açıldı. Bunun kimisi otel olarak, kimisi restoran, müze ve airbnb ev olarak açıldı. Bunların birçok nitelikleri ister istemez değişiyor. Ticari alanlara göre herkes buna göre yapısını şekillendiriyor” dedi.
30'un üzerinde yapının şantiye halinde olduğunu hatırlatan Acar, “Turizme kazandırılmak için korkunç derecede bir mücadele var. Herkes hummalı çalışma içerisinde. Turistler gelip bu eski yapıyı görmek istiyor. Eski yapının ruhunu yaşamak istiyor. O yüzden Mardin bu noktada çok önemli bir yerdir diye düşünüyorum. Turizme kazandırılması gereken aslında çok yapı var. Rakamlar yüzlerin üstünde üstündeki yapıda büyük aslında nitelikli yapılar. Maalesef ki hissedar problemlerinden kaynaklı çözümsüzlük içerisinde ve bu yapılar restore edilmiyor. Bence buna bir an önce devlet güçlerinin el atması lazım. 60'ın üzerinde otel ve restoran hazırlığı var Mardin'de. Eylül ayında inanılmaz bir sürpriz bekliyor Mardin'e gelecek turistleri. Çünkü harika oteller ve restoranlarla karşılaşacaklar. Bunların hepsi tarihi yapılardan oluşuyor. Ve tabii ki yıllardır koruma altına alınan yapılardan oluşuyor. İnsanlar bu deneyimi eylül sezonuyla beraber inanılmaz bir şekilde yaşayacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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