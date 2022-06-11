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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu coşkuyla gerçekleştirildi

İHA

1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu coşkuyla gerçekleştirildi

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Mardin Abbara Koşusu tarihi mekanlarda gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığında gerçekleşen 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu, 700 yıllık tarihi Kasımiye Medresesi'nde Vali Mahmut Demirtaş’ın start vermesiyle başladı. Kasımiye Medresesi'nden başlayan koşuda sporcular, aralarında Ulu Cami, Abbaralar, Zinciriye Medresesi gibi tarihi yapıların yer aldığı ve 551 basamağın bulunduğu 3 bin 200 metrelik parkurda, Mardin’in dar sokaklarında birinci olmak için ter döktü. Yoğun katılımla gerçekleşen koşunun açılışına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, kamu kurum ve kuruluş amirleri, büyükşehir belediyesi daire başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, sporcular, aileleri, atletizm spor kulübü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Mahmut Demirtaş, yarışma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının spor turizmini geliştirmek ve Mardin’in turistik ve kültürel değerlerini spor ile dünyaya tanıtmak olduğunu dile getirerek, “Taşın dile geldiği, kilin sanata dönüşmüş olduğu bu kenti en güzel bir şekilde tanıtmayı düşünüyoruz” dedi.
Zinciriye Medresesi'nde son bulan yarışmada erkekler kategorisinde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa birinci, Mardinli milli sporcu Ahmet Alkanoğlu ikinci ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Onur Aras üçüncü, kadınlar kategorisinde ise Mardin Atletizm Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık birinci, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Derya Kunur ikinci ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Nuran Satılmış üçüncü oldu.
Koşuda ilk 10’a giren sporcular para ödülü, kupa ve madalyalarını Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen ödül töreni ile Vali Demirtaş ve siyasi parti temsilcilerinden aldı.
Vali Demirtaş, koşuda dereceye girenleri tebrik etti.

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