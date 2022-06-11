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Mardin´de 1'inci Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı

DHA

Mardin´de 1'inci Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı


Nezir GÜNEŞ / MARDİN, (DHA) Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Atletizm Federasyonu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 3 bin 200 metrelik parkurda kadınlar ve erkekler olmak üzere toplam 750 sporcunun katıldığı, 1'inci Uluslararası Mardin Abbara Koşusu düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Atletizm Federasyonu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ortaklığında bu yıl ilki gerçekleşen, 3 bin 200 metrelik 1'inci Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı. Koşu, 700 yıllık tarihi Kasımiye Medresesinde Vali Mahmut Demirtaş´ın start vermesiyle başladı. Sporcular, Kasimiye Mederesesi, Taş sokaklar, Abbara, Ulu Cami ve Zinciriye Medresesi güzergahında yarıştılar. 3 bin 200 metrelik parkurda kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 farklı kategoride 750 sporcu, Mardin merdivenlerinden koşarak ter döktü. Zinciriye Medresesi´nde son bulan koşuda erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa birinci olarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olurken, Mardin Halk Eğitim Müdürlüğü sporcusu Ahmet Alkanoğlu 2´nci olarak 9 bin, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Onur Aras 3´üncü olarak 8 bin liralık ödülün sahibi oldu. Kadınlar da ise, Mardin Atletizm Spor Kulübü sporcusu Fatma 10 bin, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Derya Kunur 2´nci olarak 9 bin lira ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Nuran Satılmış da 3´üncü olarak 8 bin liralık ödülle yarışmayı tamamladı. Koşuda ilk 10´a giren sporculara ödül ve kupaları, Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen tören ile verildi.
VALİ DEMİRTAŞ: AMACIMIZ MARDİN´DE SPOR TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK
Burada açıklama yapan Vali Mahmut Demirtaş, amaçlarının spor turizmini geliştirmek ve Mardin´in kültürel değerlerini spor ile dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Demirtaş, "Amacımız Mardin´de spor turizmini geliştirmek. Mardin´in hakikaten kültürel değerİ olan yerlerini spor yaparak, dünyamıza ve ülkemize nasıl tanıtabiliriz, hedefimiz o. Parkurumuz yaklaşık 3 bin 200 metre civarındaydı. Amacımız, Taşın dile geldiği, kilinin sanata dönüşmüş olduğu bu kenti en güzel şekilde spor turizmine tanıtmak" ifadelerini kullandı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sporculardan detaylar
Genel detaylar
Koşunun başlaması
Sporcuların varış noktasına varması
Vali Mahmut Demirtaş'ın açıklaması
DHA-Spor Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-06-11 16:20:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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