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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de 16. Kiraz Festivali başladı

İHA

Mardin'in Yeşilli ilçesinde her yıl düzenlenen Kiraz Festivali'nin 16.'sı başladı.

Mardin'de 16. Kiraz Festivali başladı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde her yıl düzenlenen Kiraz Festivali'nin 16.’sı başladı.
Mardin'in Yeşilli ilçesinde her yıl geleneksel olarak Kiraz Festivali düzenleniyor. Pandemi nedeniyle ertelenen Kiraz Festivali’nin 16.’sı başladı. Yeşilli Gençlik Merkezi Parkı'nda yapılan festivale Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Belediye Genel Sekreteri Murat Süzen, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kiraz çelenginin Başkan Hayrettin Demir tarafından heykele sunulması ile başladı. Protokol ve vatandaşlar daha sonra festival alanına geldi. Kur'anı Kerim tilaveti ile başlanıp halk oyunları, ses yarışmasında dereceye girenlerin şarkılarını seslendirmesi ile devam etti. Daha sonrasında ilahi grubu farklı dillerde ilahiler söyledi. Belediyenin hazırladığı çorba ve yemek ikramı vatandaşlara dağıtıldı. Kadınların hazırladığı yöresel yemekler ve el işi ürünler sergiye açıldı.
Vali Demirtaş, festival aracılığıyla hem kendi ürünlerini hem de Mardin'i ve Yeşilli ilçesini nasıl tanıtabileceklerini hedef aldıklarını belirtti. Büyükşehir belediyesinin de destekleriyle festivali hazırladıklarını söyleyen Vali Demirtaş, “Kaymakamımız ve belediye başkanımız bir araya gelerek bizimle desteklerimizle bir festival düzenliyorlar. Amacımız bu tarihi ve kültürel kenti kamuoyu ile vatandaşlarımızla hem ülkemizin içerisinde hem de ülkemizin dışında en güzel bir şekilde temsil etmek. Onu en güzel şekilde tanıtmak. Tabi bu ürünlerin de özellikle kiraz gibi ürünlerinde illerin tanıtılmasında çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan o ürünün gelişmesi ve arttırılması açısından çok ciddi bir faydası oluyor. Bir taraftan ürün aracılığıyla ilimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ben hem kaymakam beye hem de belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel ve hoş bir festival olur vatandaşın ilgisini de çok olduğunu görüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 22 sene önce çıktığı bu yolda kendilerine bir hedef belirlediklerini söyleyerek Mardin'in hak ettiği yere getirilmesi için ciddi manada tanıtılması gerektiğini ifade etti. Festivalin bugün başladığını aktaran Başkan Demir, “Yarın gece saat 24.00'e kadar devam edecek, 2 gün boyunca. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu daha da genişleterek kültür sanat alanında, tanıtım alanında daha da zenginleştirip, programı geniş tutarak festivali gerekirse bir hafta 10 güne kadar çıkartmaya gayret edeceğiz. Şu anda biz kiraz ismiyle başladık. Asıl amacımız kültür ve sanatımızı, tarihimizi, coğrafyamızı, geçmişimizi tanıtıp geleceğimize ona göre inşa etmektir. Mardin turizmi, coğrafyası ile tanındığı kadar Mardin'in asıl orijinal kültürü, yaşantı kültürü birliğin, dirliğin, kardeşliğin olduğu, dillerin ve dinlerin şehri olduğunu ispatlamak için bu etkinliğin kaçınılmaz olduğu, iki güne sığmayacağını bilmeliyiz. Yalnız bir ilçede değil bütün Mardin ve Güneydoğu'nun ilçelerinde olması gerekir. Cudi Dağı’nda Nuh'un Gemisi, Derik'te zeytin, Mazıdağı'nda nohut, Yeşilli de kiraz, Ömerli'de üzüm, Dargeçit’te boncuklu tarla, Midyat'ta gümüş ve konukevi, medeniyetin beşiği nedir ve Beyaz su neresidir bunu tanıtmanın adıdır festivaller” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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