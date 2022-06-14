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Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde radyasyon sızıntı iddiasına yalanlama

İHA

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde radyasyon sızıntı iddiasına yalanlama

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, bazı basın ve yayın organlarında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde radyasyon sızıntısının yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca ihalesi yapılan ve geçici kabul edilen yeni hizmet binasında idare ve müdürlük bünyesinde görevli teknik personel tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu taşınmaya engel olmadığı için taşıma ve yeni alınan cihazların montajı yapılarak 21 Şubat 2022 tarihinde hasta kabulüne başlandığı anımsatıldı. Yeni sağlık binasının akılı bina olduğu belirtilen açıklamada, radyoloji cihazlarının çalıştığı odaların kurşun kaplama ile izole olarak binaya taşındığı vurgulandı.

“Duvarlar ve camlar kurşun kaplama ile izole durumda”
Sağlık çalışanlarının direkt radyasyonu almasını engellemek için ayrı çekim odası bulunduğu ve radyasyona karşı gerek duvarlar gerek camların kurşun kaplama ile izole durumda olduğu ifade edilen açıklamada, "Çekim odasında meydana gelen radyasyon ayrıca havalandırma ile ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Cihaz ithalatçıları Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan gerekli lisansları ve ruhsatlandırmayı almadan ihale ile kullanıcı kurumlara satamamaktadır. TAEK ruhsatlandırması olmadan cihazlar kesinlikle alım satımı, ithal edilmesi kanunlarımızca yasaktır. Kurulum aşamasından sonra tüm cihazlar için lisans başvurusu yapılmıştır işleme alınan başvuru ve lisans ücretleri Nükleer Düzenleme Kurulu hesabına yatırılmıştır. Çalışanların maruz kaldığı mSw takibi dozimetre ile yapılmakta olup gereken hassasiyeti gösterilmektedir, ayrıca hasta ve çalışan güvenliği için ortam dozimetresi kullanılmaktadır. Röntgen tekniker, teknisyenlerinin kişisel dozimetreleri ve ortam dozimetreleri 2 aylık periyotlarla radyasyon ölçümleri ilgili firma tarafından yapılmaktadır. Dozimetre ölçümleri yeni yapılmış olup, ölçümlerde radyasyon doz aşımı tespit edilmemiştir. Ayrıca mevcut olan cihazların kalibrasyonu Nisan 2022’de yapılmıştır. Personelimiz ve hastalarımızın radyasyona maruz kalmaması için gereken tüm işlemler yürütülmüştür. Basında ve sosyal medyada ‘’Mardin Ağız ve Diş Merkezinde Radyasyon sızıntısı’’ diye iddia edilen hususlarının gerçeği yansıtmadığını kamuoyu bilgisine sunarız” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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