Kızıltepe’de 'Haybulans' hizmete girdi

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi, sokaktaki can dostların tedavilerinde ve acil müdahalede kullanılacak Hayvan Ambulansını (Haybulans) hizmete koydu.

Kızıltepe'de Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinin yapım çalışmaları sürerken Kızıltepe Belediyesi, kazaya uğramış, yaralanmış sokak hayvanlarının barınaklara sağlıklı bir şekilde nakli için Haybulansı hizmete aldı. Haybulansı inceleyen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Çam, özellikle vatandaşların yaralı hayvanları gördükleri anda 7/24 Alo 153 veya belediye telefonunu aramalarını istedi. Kaymakam Çam, ayrıca düğün, sünnet, mevlit ve sosyal etkinliklerde artan yemek ve ekmekleri hayvan barınağına vermelerini, iş yerinde yemek veren tüm iş yerlerinin yemek ve ekmek artıklarını çöpe atmaları yerine barınakta bulunan hayvanlara bağışlamaları çağrısında bulundu. Çam, “Kızıltepe Belediyesi olarak Sağlık İşleri Müdürlüğümüzü kurarak Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinin yapım çalışmalarını başlattık. Merkezimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 10 personelimiz ile bu birimizi tam olarak faaliyete geçirdik. Sancarlı Mahallesi 30 bin metrekare alan üzerine Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimizin inşaatı da devam ediyor. Şu an etrafını tamamen tel örgüyle ördük. İçerisinde yapılacak projelerin de ihalesi devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde ihalesini gerçekleştirip arkadaşlarımızla beraber ilçemizdeki hem yaralı hayvanları hem de bakıma muhtaç hayvanları alıp merkezimizde tedavi etmeye başlayacağız. Kızıltepe Belediyesi her daim vatandaşın yanında ve hizmetinde olmaya devam edecek. Hem üst yapı hem alt yapı çalışmaları hem de sokak sağlamlaştırma çalışmalarının yanında, sokak hayvanlarına da gereken değeri veriyoruz ve vermeye de devam vereceğiz. Buradan hayvan severlere çağrımız şudur, bizlere yardımcı olsunlar, hep beraber ilçemizdeki hayvanların bakım ve tedavilerini birlikte gerçekleştirelim. Hayvan Ambulansı Haybulans faaliyete geçti. Vatandaşlarımız hem Alo 153 veya belediye telefonlarından arayarak sokakta görmüş oldukları yaralı hayvanları bildirebilirler. Biz 7/24 görevimizin başındayız, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

