Mardin'de tarihi geçmiş bebek maması satacaklardı, zabıta o ürünlere el koydu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde market denetimlerine çıkan zabıta ekipleri 10 markette son kullanma tarihi geçmiş, bin 400'e yakın ürüne el koydu. Ürünlerin içerisinde bebek mamalarının da olduğu görüldü.

Halkın sağlığı için market denetimlerini sürdüren Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 84 işletmede denetim yaptı. Ekipler 10 markette bin 400'e yakın ürünün tarihi geçmesine rağmen raflarda satışının yapıldığını tespit etti. Ürünler içerisinde bebek mamalarının da olması zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi. Denetimlerine devam edeceğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, "Zabıta ekiplerimiz yaklaşık iki haftadır sıkı bir şekilde market denetimlerini gerçekleştiriyor. Hem fiyat konusunda denetimler gerçekleştirirken hem de insan sağlığı ile ilgili hususlarda son kullanma tarihi ile ilgili ciddi bir denetim gerçekleştirdik. Yapılan 84 denetimde 10 markette bin 400'e yakın kalemde tarihi geçmiş ürün yakaladık. El koymalar gerçekleştirdik hem de parasal cezai işlemleri gerçekleştirdik. Gerekirse kapatmaya varan cezai işlemler ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bunların imhalarını gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreçte esnafımızın vatandaşımıza tarihi geçmiş ürün satmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Toplanan ürünler Kızıltepe Belediye bahçesinde sergilendikten sonra ekiplerce imha edildi.

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