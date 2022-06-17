Derik'te öğrencilerin karne heyecanı

Mardin il genelinde eğitim gören 250 bin öğrenci, 20212022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Karnelerini okuldan alan öğrenciler, büyük heyecan yaşarken, ailelerine karnelerini gösterme yarışına girdiler. Öğrenciler, karnelerinin iyi olmasından dolayı mutlu olduklarını söylerken, büyükler ise, öğrencilerin tatili fırsat bilip daha çok çalışacaklarını ifade etti. Mehmet Ayaydın İlkokulu öğrencisi Eda Çakmak, karnesinin çok iyi olması ve başarı belgesini alması kendisini beni çok mutlu ettiğini söyledi. Çakmak, "Arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden ve okulumun bu tatil sürecinde ayrılacağım için biraz üzülüyorum. Ama başarı belgemi aldığım için mutluyum. Tatilde Diyarbakır'a halamların yanına gideceğim" dedi.

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