Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1´i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Küçükboğaziye Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1´i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-06-17 19:29:36



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