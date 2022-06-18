Nusaybin'de ilk YKS'ye 6 bin 71 aday girdi



Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN, (Mardin), (DHA)MARDİN Nusaybin ilçesinde ilk kez ÖSYM tarafından 20 okulda 22 sınav merkezinde 6 bin 71 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı´nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) girdi. İlçede, geç kalanlar ise belediye araçlarıyla sınav yerlerine ulaştırıldı.

ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Nusaybin ilçesinde ilk kez YKS'nin ilk oturumu olan TYT yapıldı. Belirlenen 22 okulda 20'si engelli 3 bin 202 kız ve 2 bin 869 erkek aday olmak üzere 6 bin 71 aday sınava girdi. Erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, okul girişlerinde yapılan kontrollerden sonra sınava alındı. Adaylar sınavdayken, aileleri ise okul önlerinde buldukları gölgelik yerlerde çocuklarının çıkışını bekledi. Adaylar ve veliler, ilk kez Nusaybin'de sınav yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Eğitimci Orhan Akay, yıllardır YKS stresinin yanında başka şehirde sınava girme, okul bulma, geç kalma gibi birçok durumu da bir arada yaşadıklarını belirterek, "Sınavın Nusaybin'de yapılması için yıllardır özlemini çekiyorduk. Bizim için müthiş derece önemlidir. Şu anda gençlerimiz hepsi çok mutlu, çoğu kendi evlerinde mahallelerinde anne ve balarının yanında sınava giriyorlar. Hiçbir ulaşım, geç kalma stresi yok. Nusaybin gibi okul binalarının fazla olduğu bir ilçede sınavın yapılması tabi ki çok iyi bir karardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU'

Sınava giren Özgür Şamiloğlu ise daha önce Mardin ve ilçeleri gibi şehir dışında sınava girmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Malum herkes zamanında erişemeyebiliyordu. Bizim için sınavın Nusaybin'de yapılması çok iyi oldu. İlk defa sınava girecekler için de stres ortamından uzak bir an oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-06-18 17:20:27



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