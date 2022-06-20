Yöresel kıyafetle sürdüğü bisiklet fotoğrafıyla ödül aldı  



Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),(DHA)-MARDİN'in Derik ilçesinde 1 yıl önce bisiklet kullanmayı öğrenen Gülişah Dinler (49), 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde yöresel kıyafet ile sürdüğü bisiklet fotoğrafıyla ödül kazandı. Dinler, "Bisikletle yöresel kıyafetimizi de tanıtmış oldum. Yöresel kıyafetimiz, bizim kültürümüz. Hem sağlık hem verdiği öz güven açısından bisiklet bana çok şey kattı" dedi.

Derik'te 2 çocuk annesi Gülişah Dinler, 1 yıl önce Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sevdet Baki ile tanıştıktan sonra bisiklet sporuna merak sardı. Bisiklet kullanmayı öğrenen ve özellikle yöresel kıyafetiyle bisiklet kullanan Dinler, '3 Haziran Dünya Bisiklet Günü' nedeniyle ilçede de düzenlenen etkinliğe katıldı. Yine yöresel kıyafetiyle bisiklet süren Dinler, çektirdiği fotoğrafı, #Benimbisikletim etiketiyle sosyal medyada paylaştı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Abdullah Albunar, Mehmet Ali Keskin, Gizem Bilgin ve Aslı Çelik söz konusu etiketle paylaşılan 1300 fotoğrafı değerlendirdi. Bu fotoğraflardan 70'i ödüle layık görüldü. Gülişah Dinler'in fotoğrafı da ödül kazandı. Dinler'e bisiklet milli takımı forması ile bisiklet ayakkabısı hediye edileceği öğrenildi.

'ÇOCUKLARIM DA ÇOK MUTLU OLUYOR'

Gülişah Dinler, bisiklet sürmenin kendisine özellikle öz güven konusunda çok şey kattığını belirterek, "Ödül kazandığım için de çok mutluyum. Bisikletle yöresel kıyafetimizi de tanıtmış oldum. Yöresel kıyafetimiz, bizim kültürümüz. Hem sağlık hem verdiği öz güven açısından bisiklet bana çok şey kattı. Özellikle hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Ev hanımıyım. Bisiklet sürdüğümde çocuklarım da çok mutlu oluyor. Beni bu ödüle layık gördükleri, değerlerime değer verdikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2022-06-20 11:17:55



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