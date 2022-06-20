PKK terör örgütünün Pınarcık'ta katlettiği 30 sivil anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK terör örgütünün Pınarcık'ta katlettiği 30 sivil anıldı

İHA

PKK terör örgütünün Pınarcık'ta katlettiği 30 sivil anıldı

Mardin'de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen katliamda 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere şehit edilen 30 sivil, mezarları başında anıldı.
Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde 20 Haziran 1987 tarihinde bölücü terör örgütü PKK, sivilleri hedef alarak 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere 30 sivili şehit etti. 30 şehit, bugün Pınarcık şehitliğinde bulunan mezarları başında dualarla anıldı. Anma törenine Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve beraberindekiler katıldı. Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan tören, edilen duaların ardından sona erdi. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yöresel kıyafetle sürdüğü bisiklet fotoğrafıyla ödül aldı  
YEREL HABERLER Yöresel kıyafetle sürdüğü bisiklet fotoğrafıyla ödül ...
Sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır ...
Terör örgütü PKK'nın Pınarcık katliamının acısı 35 yıldır dinmiyor Mardin'de 35 yıl önce PKK 30 sivili şehit etti
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'nın Pınarcık katliamının acısı 35 ...
Mardin’de minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mardin’de minibüsünün altında kalan çocuk hayatını ...
Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Mardin'de kamyon devrildi, tonlarca buğday yola döküldü
YEREL HABERLER Mardin'de kamyon devrildi, tonlarca buğday yola ...
Nusaybin'de ilk YKS'ye 6 bin 71 aday girdi
YEREL HABERLER Nusaybin'de ilk YKS'ye 6 bin 71 aday girdi
Aynı mahallede 2 farklı yangın; traktör ve buğday arazisi yandı
YEREL HABERLER Aynı mahallede 2 farklı yangın; traktör ve buğday ...
Traktörle birlikte tarla da yandı
YEREL HABERLER Traktörle birlikte tarla da yandı
Nusaybin'de ilk defa YKS yapıldı
YEREL HABERLER Nusaybin'de ilk defa YKS yapıldı
Mardin'de öğrencilerin karne hediyesi yüzme öğrenmek
YEREL HABERLER Mardin'de öğrencilerin karne hediyesi yüzme öğrenmek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.