Mardinli kuaförün de içinde bulunduğu takım dünya şampiyonu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli kuaförün de içinde bulunduğu takım dünya şampiyonu oldu

İHA

Mardinli kuaförün de içinde bulunduğu takım dünya şampiyonu oldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran’da 2930 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'nda Mardinli kuaför Emrah Bilen’in de içerisinde yer aldığı Türk milli takımı, dünya şampiyonu oldu.
Mardin’in Yeşilli ilçesinde yaşayan Emrah Bilen (22), babasının tavsiyesi üzerine 12 yaşındayken kuaförlük mesleğine yöneldi. Mesleğinde kendine has farklı stiliyle dikkat çeken ve Türkiye'de katıldığı yarışmalarda birçok dereceleri bulunan Bilen; Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'na milli takımda yer alarak Mardin’den katıldı. Bilen, yaptığı saç kesimi, boyama ve şekil verme işlemleriyle milli takımla birlikte 22 ülkeyi geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

“22 ülkeyi geride bıraktılar”
Kuaförlük hayatına 12 yaşında başladığını belirten Bilen, “Daha önce Antalya Show ekibine katıldım. 2021'de birincilik elde ettik. 2022'de 2.’lik elde ettik. 22 ülkenin katılımıyla Arnavutluk’un başkenti Tiran'da düzenlenen dünya şampiyonasında kuaför sektöründe birincilik elde ettik. Türkiye'mizi ve Mardin’imizi en iyi şekilde temsil ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bayrağımızı Tiran’da dalgalandırdık. Yarışmada Türkiye 1’inci, Kosova 2’inci, İtalya ise 3’üncü oldu. 22 ülkeyi geride bırakarak dünya şampiyonu olduk” dedi.
Yarışmada saç kesimi, sakal düzeltme gibi işlemlerin yapıldığını aktaran Bilen, “Saç boyaması ve saç şekillendirme yaptık. 5 jüri üyesi vardı. Jüriler kesime, saç modeline, giyim tarzına puan veriyorlardı. Böylece derecelendirdikten sonra grup olarak birincilik elde ettik. 12 yaşında babamın tavsiyesi üzerine başladım mesleğe, çok güzel bir meslek. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Çevre illerden müşteri gelmeye başladı”
Şampiyon olduktan sonra çevre illerden müşterilerinin arttığını belirten Bilen, “Şampiyon olduktan sonra Diyarbakır'dan müşterilerimiz gelmeye başladı. Kızıltepe'den, Artuklu'dan, Midyat'tan ve çoğu müşterimiz çevre illerden gelmeye devam ediyor. Bizi gururlandırıyorlar” şeklinde konuştu.
Müşterilerden Kadir Savaş da düşüncelerini şu şekilde ifade etti:
"Geçenlerde yarışmaya katılmıştı, dünya şampiyonu oldu. Bundan önce birkaç yarışmaya katıldı. Orada derece getirdi. Bizim Mardin halkı bunlara çok düşkün. Bizim için kalite ve tasarım önemli. Emrah Bey'in en çok kullandığı kelime ve en çok bizi mutlu eden kelimesi şu oldu ‘Siz isteyin, biz tasarlayalım'."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 30 sivil anıldı
YEREL HABERLER Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ...
PKK terör örgütünün Pınarcık'ta katlettiği 30 sivil anıldı
YEREL HABERLER PKK terör örgütünün Pınarcık'ta katlettiği 30 sivil ...
Yöresel kıyafetle sürdüğü bisiklet fotoğrafıyla ödül aldı  
YEREL HABERLER Yöresel kıyafetle sürdüğü bisiklet fotoğrafıyla ödül ...
Sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır ...
Terör örgütü PKK'nın Pınarcık katliamının acısı 35 yıldır dinmiyor Mardin'de 35 yıl önce PKK 30 sivili şehit etti
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'nın Pınarcık katliamının acısı 35 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.