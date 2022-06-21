Mardinli kuaförün de içinde bulunduğu takım dünya şampiyonu oldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran’da 2930 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'nda Mardinli kuaför Emrah Bilen’in de içerisinde yer aldığı Türk milli takımı, dünya şampiyonu oldu.

Mardin’in Yeşilli ilçesinde yaşayan Emrah Bilen (22), babasının tavsiyesi üzerine 12 yaşındayken kuaförlük mesleğine yöneldi. Mesleğinde kendine has farklı stiliyle dikkat çeken ve Türkiye'de katıldığı yarışmalarda birçok dereceleri bulunan Bilen; Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'na milli takımda yer alarak Mardin’den katıldı. Bilen, yaptığı saç kesimi, boyama ve şekil verme işlemleriyle milli takımla birlikte 22 ülkeyi geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.



“22 ülkeyi geride bıraktılar”

Kuaförlük hayatına 12 yaşında başladığını belirten Bilen, “Daha önce Antalya Show ekibine katıldım. 2021'de birincilik elde ettik. 2022'de 2.’lik elde ettik. 22 ülkenin katılımıyla Arnavutluk’un başkenti Tiran'da düzenlenen dünya şampiyonasında kuaför sektöründe birincilik elde ettik. Türkiye'mizi ve Mardin’imizi en iyi şekilde temsil ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bayrağımızı Tiran’da dalgalandırdık. Yarışmada Türkiye 1’inci, Kosova 2’inci, İtalya ise 3’üncü oldu. 22 ülkeyi geride bırakarak dünya şampiyonu olduk” dedi.

Yarışmada saç kesimi, sakal düzeltme gibi işlemlerin yapıldığını aktaran Bilen, “Saç boyaması ve saç şekillendirme yaptık. 5 jüri üyesi vardı. Jüriler kesime, saç modeline, giyim tarzına puan veriyorlardı. Böylece derecelendirdikten sonra grup olarak birincilik elde ettik. 12 yaşında babamın tavsiyesi üzerine başladım mesleğe, çok güzel bir meslek. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.



“Çevre illerden müşteri gelmeye başladı”

Şampiyon olduktan sonra çevre illerden müşterilerinin arttığını belirten Bilen, “Şampiyon olduktan sonra Diyarbakır'dan müşterilerimiz gelmeye başladı. Kızıltepe'den, Artuklu'dan, Midyat'tan ve çoğu müşterimiz çevre illerden gelmeye devam ediyor. Bizi gururlandırıyorlar” şeklinde konuştu.

Müşterilerden Kadir Savaş da düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

"Geçenlerde yarışmaya katılmıştı, dünya şampiyonu oldu. Bundan önce birkaç yarışmaya katıldı. Orada derece getirdi. Bizim Mardin halkı bunlara çok düşkün. Bizim için kalite ve tasarım önemli. Emrah Bey'in en çok kullandığı kelime ve en çok bizi mutlu eden kelimesi şu oldu ‘Siz isteyin, biz tasarlayalım'."

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