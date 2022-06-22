Vali Demirtaş'tan Nusaybin ve Derik ilçeleri için doğalgaz müjdesi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Nusaybin ve Derik ilçeleri için doğalgaz müjdesi verdi.

22 doğalgaz alt yapı yatırım programı çerçevesinde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, doğalgaz konforunu tüm ilçeler ile buluşturma talimatını verdi. Nusaybin ve Derik ilçelerinin de programa alınmasıyla beraber Mardin’de doğalgazsız ilçe kalmamış olacak. Bu kararın ve yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını dileyen Vali Demirtaş, “Daha önce Ömerli ve Savur ilçelerimizi doğalgaza kavuşturmuştuk. Bugün de aynı müjdeyi Nusaybin ve Derik ilçelerimiz için vermek istiyorum. Bu vesileyle tüm ilçelerimiz doğalgaza kavuşmuş olacak. Bütün ilçelerimize hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle altyapı hizmetlerini bitirmeye kararlıyız. Allah nasip ederse bu altyapı yatırımlarının büyük bir kısmı 2022 yılında bitmiş olacaktır. Mardin’in refahı ve vatandaşlarımızın huzuru bizim için en öncelikli konuların başında geliyor. Vatandaşlarımız doğalgazı kullanmakla hem daha ucuz, daha konforlu, hem de çevreci bir yakıt kullanmış olacaklar’’ diye konuştu.

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