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Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

DHA

Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı


Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen sepetli motosikletten savrulan Ziver Kart (54), hastanede kurtarılamazken, yaralı eşi ve kızının tedavisi ise sürüyor.
Kaza, dün öğleden sonra Nusaybin ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet, Ziver Kart´ın (54) kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, motosikletten yola savrulan Kart ile eşi Seve ve Naime Kart yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu kritik olan Ziver Kart, burada yapılan tüm müdahalelere yaşamını yitirdi. Kızı Naime ve eşi Seve´nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-06-23 11:24:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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