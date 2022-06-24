Mardin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

İHA

Mardin'de 258 hacı adayı, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Mardin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Mardin'de 258 hacı adayı, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.
Pandemi nedeniyle 2 yıldır kutsal toprakların kapıları hacı adayları için kapanmıştı. Bu yıl hac yolculuklarının yeniden başlamasıyla heyecanlı olan hacı adayları için Mardin Müftülüğü tarafından Mardin Havaalanı'nda program düzenlendi. Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve İl Müftüsü Ali Hayri Çelik katıldı. Yapılan duaların ardından yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları Medine'ye uğurlandı.
Pandeminin bitmesi ile hac kapılarının açıldığını söyleyen İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, “Hacılarımız aşılarını oldu. Bugün yakınlarıyla gördüğünüz gibi vedalaşıyorlar, helalleşiyorlar. Kabe'nin yolları açıldı. Allah'ın huzuruna, arzın merkezine gidiyorlar. Belki yeryüzünde bir faninin, bir insanın mutluluk duyabileceği en güzel sefere, en güzel yolculuğa koyuldular. Allah yolculuklarını hayırlı, uğurlu, bereketli eylesin” dedi.
Bugün Mardin’de toplam 258 hacı adayının yola çıkacağını belirten Çelik, “Bugün 179 hacı adayımızı Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla buradan direkt Medineİ Münevvere'ye uğurluyoruz. Bunun yanı sıra aynı saate denk gelmiş özel bir şirkete ait 79 tane de İstanbul aktarmalı Cidde'ye gidecek hacılarımızı da uğurluyoruz. Her iki hacı kafilesi için de dualarımızı yaptık ve selamlarımızı onlara emanet ettik. Mekkei Mükerreme'ye varacaklar. Beytullah'a yüz sürecekler, o insan seline karışacaklar, dua edecekler. 2 yıl aradan sonra hac yolu açıldı. Hayalini kurdukları, özlemini çektikleri o vuslata erecekler. Şimdi her mümin onların yerinde olmak ister. Allah gitmek isteyenlere nasip etsin. Biz hacılarımıza gerekli sağlık tedbirlerini almalarını öncesindeki seminerlerde de söyledik. Aşılarını yaptırdılar. Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın orada hastanesi de var. Gerekli rahatsızlık duyduklarında doktorlarımız, hemşirelerimiz sağlık hizmeti verecekler kendilerine. Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın her yıl Suudi Arabistan'da dünya birincisi seçilen bir organizasyonu var. Bütün dünya milletlerine de örnek olan bu organizasyona bütün intikalleri, Mekke ve Medine arası yolculuklarında din görevlilerimizin kendilerine rehber ve nezaretleri var. İnşallah mebrur bir hac ve kabul edilmiş bir ibadetle hacılar memleketlerine, yurtlarına dönecekler. Ben şimdiden hac yolculuklarının hayırlı, uğurlu ve mübarek olmasını diliyorum” diye konuştu.
2012'de kaydını yaptırdığını belirten hacı adayı Rıdvan Kurt, 2 yıl aradan sonra tekrar hac yolunun açılmasının büyük bir sevinç ve güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bisikletle Türkiye turuna çıkan İzmirli çift, günde 60 TL harcayarak Mardin'e ulaştı
YEREL HABERLER Bisikletle Türkiye turuna çıkan İzmirli çift, günde ...
Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
Mardin’de meslek lisesinde uygulamalı tarım eğitimi
YEREL HABERLER Mardin’de meslek lisesinde uygulamalı tarım eğitimi
Uzmandan uyarı: “Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli”
YEREL HABERLER Uzmandan uyarı: “Yaz aylarında ağır yemekler öğlen ...
Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Mardin'de devrilen sepetli motosikletin sürücüsü ...
Mardin’de elektrik borcunu ödemeyen toprak sahiplerine haciz uyarısı
YEREL HABERLER Mardin’de elektrik borcunu ödemeyen toprak ...
Nusaybin'de devrilen motosiklette 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Nusaybin'de devrilen motosiklette 1 kişi öldü, 2 kişi ...
Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Vali Demirtaş'tan Nusaybin ve Derik ilçeleri için doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş'tan Nusaybin ve Derik ilçeleri için ...
Mardin'de buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de buğday yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Mardin'de kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Mardin'de kuyuya düşen yavru köpekler itfaiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.