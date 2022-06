Mardin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Mardin'de 258 hacı adayı, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır kutsal toprakların kapıları hacı adayları için kapanmıştı. Bu yıl hac yolculuklarının yeniden başlamasıyla heyecanlı olan hacı adayları için Mardin Müftülüğü tarafından Mardin Havaalanı'nda program düzenlendi. Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve İl Müftüsü Ali Hayri Çelik katıldı. Yapılan duaların ardından yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları Medine'ye uğurlandı.

Pandeminin bitmesi ile hac kapılarının açıldığını söyleyen İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, “Hacılarımız aşılarını oldu. Bugün yakınlarıyla gördüğünüz gibi vedalaşıyorlar, helalleşiyorlar. Kabe'nin yolları açıldı. Allah'ın huzuruna, arzın merkezine gidiyorlar. Belki yeryüzünde bir faninin, bir insanın mutluluk duyabileceği en güzel sefere, en güzel yolculuğa koyuldular. Allah yolculuklarını hayırlı, uğurlu, bereketli eylesin” dedi.

Bugün Mardin’de toplam 258 hacı adayının yola çıkacağını belirten Çelik, “Bugün 179 hacı adayımızı Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla buradan direkt Medineİ Münevvere'ye uğurluyoruz. Bunun yanı sıra aynı saate denk gelmiş özel bir şirkete ait 79 tane de İstanbul aktarmalı Cidde'ye gidecek hacılarımızı da uğurluyoruz. Her iki hacı kafilesi için de dualarımızı yaptık ve selamlarımızı onlara emanet ettik. Mekkei Mükerreme'ye varacaklar. Beytullah'a yüz sürecekler, o insan seline karışacaklar, dua edecekler. 2 yıl aradan sonra hac yolu açıldı. Hayalini kurdukları, özlemini çektikleri o vuslata erecekler. Şimdi her mümin onların yerinde olmak ister. Allah gitmek isteyenlere nasip etsin. Biz hacılarımıza gerekli sağlık tedbirlerini almalarını öncesindeki seminerlerde de söyledik. Aşılarını yaptırdılar. Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın orada hastanesi de var. Gerekli rahatsızlık duyduklarında doktorlarımız, hemşirelerimiz sağlık hizmeti verecekler kendilerine. Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın her yıl Suudi Arabistan'da dünya birincisi seçilen bir organizasyonu var. Bütün dünya milletlerine de örnek olan bu organizasyona bütün intikalleri, Mekke ve Medine arası yolculuklarında din görevlilerimizin kendilerine rehber ve nezaretleri var. İnşallah mebrur bir hac ve kabul edilmiş bir ibadetle hacılar memleketlerine, yurtlarına dönecekler. Ben şimdiden hac yolculuklarının hayırlı, uğurlu ve mübarek olmasını diliyorum” diye konuştu.

2012'de kaydını yaptırdığını belirten hacı adayı Rıdvan Kurt, 2 yıl aradan sonra tekrar hac yolunun açılmasının büyük bir sevinç ve güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.