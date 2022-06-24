5 saniyede sulu klima hırsızlığı kamerada

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Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, iş yerinin önündeki sulu klimanın 5 saniye içinde çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelisini arıyor.

Nusaybin'e bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki pasaja dün akşam gelen şüpheli, girişteki iş yerinin önünden sulu klimayı 5 saniyede çalarak götürdü. Sabah iş yerini açan ve ismi öğrenilmeyen dükkan sahibi, sulu klimasının yerinde olmadığını fark etti. Komşularının güvenlik kamerası kayıtlarına bakınca klimasının çalındığını gören iş yeri sahibi, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, pasajın önüne gelen şüpheli, etrafı kontrol edip, içeri girerek 5 saniyede sulu klimayı çalıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-06-24 16:41:11



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