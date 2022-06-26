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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de Gara şehidinin adını yaşatacak parkın yapımına başlandı

İHA

Mardin'de Gara şehidinin adını yaşatacak parkın yapımına başlandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın adını yaşatacak olan parkın yapımına başlandı.
Artuklu ilçesi yeni TOKİ mevkiinde parkın yapım çalışmalarını Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen inceledi. Parkın 24 bin metrekare kadar büyüklüğü olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, 10 bin civarında vatandaşın bu bölgede yaşadığını söyledi. Vali Demirtaş, “Amacımız hem vatandaşımıza hizmet hem de şehidimizin adını burada yaşatmak. Zaten daha önce şehidimizin ismini bir okula vermiştik. Sağ olsun şehidimizin hem babası, annesi her gün bu parkta inşallah oturacaklar. Allah nasip ederse gerçekten çok fonksiyonlu bir park olacak. Oyun gruplarının olduğu, özellikle çocuklarımızın çok rahat bir şekilde eğlenebilecekleri bir park. İnşallah kısmet olursa bu yılın sonlarına doğru da bitirmeyi düşünüyoruz. Rahmetli Vedat Kaya kardeşimiz de Gara'da şehit olmuştu. Polis memuru bir kardeşimizdi. İsmini yaşatmaya çalışacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Amacımız Mardin'imize daha fazla park yaparak, yeşil alan içerisinde Mardin’imizi daha da güzelleştirmek. Bu alanları cumhurbaşkanımızın sayesinde onun katkılarıyla, gerçekten hem bakanlarımızın katkılarıyla en güzel şekilde bu parkları bitireceğiz, yenilerine başlayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
Parkın yapımı için teşekkür eden şehidin babası Şehmuz Kaya, "Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere içişleri bakanımız, valimiz ve bağlı bulundukları bütün kurumların müdürlüklerine hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Valimiz bizim için bir telefon kadar yakındır. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan. Her ne kadar oğlum geri gelmese de bu da bir umuttur. Bu halk da böyle faydalanacak. Burada okulu olanlar, çocuklar da gelip oyun oynayacak. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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