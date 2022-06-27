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Makineye bağlı SMA'lı Ali´nin tedavi için 4 ayı kaldı

DHA

Makineye bağlı SMA'lı Ali´nin tedavi için 4 ayı kaldı


Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi koyulan ve cihaza bağlı yaşayan, tedavisi için de 4 ayı kalan, 20 aylık Ali Akyüz için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. 2 yaşına kadar olan çocuklarda uygulanan tedavi için 5 ay önce başlatılan kampanyada, gereken 2 milyon doların yüzde 4´ü toplandı. Anne Saliha Akyüz, "Tam iyileşmesi için Dubai´de tedavi gerekiyor, onun için 2 milyon dolar gerekli" dedi. 
Nusaybin ilçesi Barış Mahallesi´nde yaşayan Akyüz ailesinin 20 ay önce dünyaya gelen çocukları Ali´ye, 45 günlükken SMA Tip 1 teşhisi koyuldu. Teşhisten sonraki süreçte 3 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Ali, 9 ay Adana Balcalı Hastanesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi´nde kaldı. Cihaza bağlı yaşayan Ali, 2 ayda bir ilaç tedavisi görüyor. Ailesi, Dubai´de 2 yaşına kadar olan çocuklarda uygulanan tedavi için gerekli 2 milyon dolar için 5 ay önce valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Tedavi için 4 ayı kalan Ali için bugüne kadar paranın yüzde 4´lük kısmı toplandı. 
'CİHAZLARA BAĞLI GÖRÜNCE YÜREĞİM YANIYOR'
Saliha Akyüz, oğlunun ayağa kalkması için yardım beklediklerini belirterek, "2 ayda bir Adana'daki hastaneye götürüp testlerini ve tedavisini yapıyoruz. Ömrünü biraz uzatmak için spinraza ilacını kullanıyoruz. İlacı devlet karşılıyor. Yalnız fazla bir etkisi olamıyor. Tam iyileşmesi için Dubai´deki tedavi için 2 milyon dolar gerekli. Her gün çocuğumu cihazlara bağlı, ölümü beklerken görünce yüreğim yanıyor. Hayırseverlerden sesimizi duyup az çok demeden Ali'min iyileşmesi ve ayağa kalkıp yürümesi için yardım etmelerini bekliyorum" dedi.
Ali'nin halası Elif Akyüz de "Tedavisi için Dubai'ye götürmek gerekiyor. Bu da 2 milyon dolar. Tedavi olması için valilikten izin alıp yardım kampanyası başlattık. Lütfen Ali´nin sesini duyun, az çok demeden, sizlerin yardımına ihtiyacı var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-06-27 11:12:55

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