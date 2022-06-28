Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, uluslararası İpekyolu'nda seyir halindeki plastik boru yüklü TIR'ın dorsesi, lastiğin tutuşması sonucu yandı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen plastik boru yüklü TIR seyir halindeyken, dorse balatalarının ısınmasıyla lastikler alev aldı. Yol kenarına park eden sürücü, TIR'ın kupasını dorseden ayırdı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köpüklü suyla müdahale ederek yangını söndürdü. Plastik borularla birlikte yanan TIR'ın dorsesi, kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-06-28 11:55:29
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