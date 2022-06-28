Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN´de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD´ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin´de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanlarda örgüt içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş fotoğrafları tespit edilen 4 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3´ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1´i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-06-28 20:02:56



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