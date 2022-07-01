Mardin’de vatandaşlara viral hepatitler bilgilendirmesi

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Mardin Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından AVM’ye kurulan stantla vatandaşlara viral hepatitler bilgilendirmesi yapıldı.

Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Mardian Mall AVM’de stant kuruldu. Stantta sağlık personelleri müşterilere viral hepatitlerin bulaşma riskleri ve korunma yolları ile ilgili bilgi vererek broşür dağıttı.

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