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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardian Mall AVM, marka karmasına bir yenisini daha ekledi

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan alışveriş merkezi bünyesine bir yenisini daha ekledi.

Mardian Mall AVM, marka karmasına bir yenisini daha ekledi

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan alışveriş merkezi bünyesine bir yenisini daha ekledi.
Her zaman en hassas oldukları konunun müşteri memnuniyeti olduğunu söyleyen Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, "AVM olarak verdiğimiz hizmetin kaliteli olması, misafirlerimizin aradığı her ürünü bulabilmesi ve misafirlerimizin Mardian Mall'a geldiği zaman kendini özel hissetmesi gerekiyor. Bütün çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Mardian Mall olarak ziyaretçilerimiz için güvenli, düzenli, temiz ve güvenilir bir alışveriş ve yaşam alanı olmanın yanı sıra, yaklaşık bin çalışanımızla birlikte şehir için ciddi bir istihdam kaynağı sağlıyoruz. Çalıştığımız firmalar ve iş ortaklarımız ile de bölge ekonomisine değer katıyoruz" dedi.
Oluşturdukları çekim alanı sayesinde ulusal ve uluslararası yatırımcıları Mardin'e yatırım konusunda teşvik ettiklerini aktaran Yıldızhan, "Tüm bunlar direkt ve dolaylı olarak istihdama, şehrin ekonomik ve ticari hayatına büyük bir katkı anlamına geliyor. Amacımız her zaman Mardian Mall kalitesini ve konforunu bir üst seviyeye çıkarmak oldu. Bunun için de AVM içindeki yatırım ve düzenlemelerimize devam ediyoruz. Mardian Mall'ın ilk gününden itibaren ziyaretçilerine kendilerini özel hissedecekleri deneyimler sunmak için yatırımlar yapıyoruz, özel etkinlikler tasarlayıp ziyaretçilerimize farklı deneyimler yaşatmaya gayret ediyor. Marka karmamızı güncel tutmaya ve yeni markalar için fırsat oluşturmaya özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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