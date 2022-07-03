Mardinli Fatma'dan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli Fatma'dan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarı

İHA

Mardinli Fatma'dan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarı

Mardinli Fatma Arık, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Romanya’nın Craiova kentinde 1819 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede yarışan Mardin Atletizm Spor Kulübü sporcusu milli atlet Fatma Arık yarışmayı 2. tamamlayarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Arık, 11 Haziran’da Mardin'de düzenlenen Uluslararası ABBARA yarışını kazanarak önemli bir organizasyonda yarışmayı 1. tamamlamıştı.
Fatma Arık, başarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Romanya’nın Craiova kentinde yapılan Milli takım yarışmasında 3000 metreyi 9.33.10 derecesiyle 2. olarak bitirdim çok mutluyum Ülkeme ve Mardin ilimize hayırlı uğurlu olsun. Mardin Atletizm Spor Kulübünün desteğiyle bu başarıya ulaştım Kulüp Başkanımız Mehmet Münir Cura’ya teşekkür ederim. Hedefim Ülkemi ve Mardin ilimizi olimpiyatlarda temsil ederek daha büyük başarılara imza atmak istiyorum" dedi.
Madalya sevincini dile getiren Mardin Atletizm Spor Kulübü Başkanı Mehmet Münir Cura, "Fatma Arık’ın başarısı bizleri mutlu etti. Fatma Arık milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu olduktan sonra bu yıl milli takıma davet edildi. Millî atletimiz Fatma Arık’ın Balkan Şampiyonasında elde ettiği başarı Ülkemizin ve Mardin ilimizin başarısı oldu. Mardin Atletizm Spor Kulübümüz her zaman sporcuların yanında olarak destek vermeye devam etmekteyiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kolonyadan sonra parfüm üretimi başladı
YEREL HABERLER Kolonyadan sonra parfüm üretimi başladı
Mardian Mall AVM, marka karmasına bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER Mardian Mall AVM, marka karmasına bir yenisini daha ...
Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Mardin’de vatandaşlara viral hepatitler bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Mardin’de vatandaşlara viral hepatitler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.