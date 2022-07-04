Mardin esnafından dayanışma örneği, evi harabe olan yetim aileye yeni ev yaptılar Mardin’de esnaf bir araya geldi, yetim aileye 400 bin liralık ev yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde esnaf, evleri harabe olan yetim bir aileye 8 ayda 400 bin lira maliyetinde ev yaparak Kurban Bayramına sayılı günler kala teslim etti.

Kızıltepe'de yaşayan Abdülhakim Özçelik, 2010 yılında böbrek yetmezliği sunucu hayatını kaybetti. Özçelik'ten geriye eşi Ayhan Özçelik, 2 kızı ve bir erkek çocuğu kaldı. Büyük zorluklar yaşayan ailenin evi zaman içerisinde harabeye döndü. Yetim kalan Özçelik kardeşlerin bu durumunu gören Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği üyeleri kolları sıvayarak harabe halindeki evin yerine yeni bir ev yapma kararı aldı. Kızıltepe'de esnafın da desteğiyle 8 ayda Özçelik ailesine 400 bin lira maliyetle yeni bir ev yapıldı. İçine eşyaları da yerleştirilen ev Özçelik ailesine Kurban Bayramına sayılı günler kala teslim edildi.



"Hem bizim hem aile için çifte bayram oldu"

Kurban Bayramı öncesi aileye evlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten dernek başkanı Sadettin Kandemir, "Ayhan Özçelik'in evini yaklaşık bir yıl önce gelip ziyaret ettik. Araştırdık, aile yetim ve maddi durumları hiç yoktu. Evleri neredeyse yıkılmak üzereydi. Dernek üyelerimizle birlikte gelip aileyi ziyaret ettik. Arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Hayırseverler sağ olsun bize destek verdi. Hayırseverlerle birlikte 8 ay önce başladık, 400 bin liraya yakın bir para harcandı. Burada katkısı olan herkesten rabbim razı olsun. Bayrama bir hafta var hem bizim hem aile için çifte bayram oldu. İnşallah aile de mutludur diye düşünüyorum” dedi.



"Tam istediğimiz gibi oldu, mutluyuz"

Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği tarafından kendilerine ev yapıldığını söyleyen evin tek erkeği olan 21 yaşındaki Bünyamin Özçelik, "8 ay önce eve başladılar. Şu an bitirdiler, bir eksiğimiz yok. Allah hayırlarını kabul etsin. Tam istediğimiz gibi oldu. Mutluyuz, çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

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