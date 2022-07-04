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El arabasıyla geçimini sağlıyordu, bisikleti çalındı Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

El arabasıyla geçimini sağlıyordu, bisikleti çalındı Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde el arabasıyla eşya taşıyarak geçimini sağlayan Velat Çeçen isimli vatandaşın bisikleti çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Kızıltepe Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Velat Çeçen (38), el arabasıyla pazarlarda eşya taşıyarak geçimini sağlıyor. Çelen, evi çarşı merkezine uzak olduğu için kendine aldığı bisikletle gidip geliyordu. Ancak geçtiğimiz gün su içmek için bir dükkana girdiği anda bisikleti kimliği belirsiz bir erkek şahıs tarafından çalındı.
Çeçen'in bisikletinin çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi üzerinde meydana gelen olaydaki görüntülerde Çeçen, bisikletini kaldırım kenarına bırakarak bir dükkana giriyor. Çeçen'in ardından yol kenarına bırakılan bisikletin yanına bir erkek şahıs yaklaşıyor. Etrafına bakan şahıs, bisiklete binip kayıplara karışıyor.

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