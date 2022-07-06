Ahmet AKKUŞ/KIZILTEPE,(Mardin),(DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde aküsü patlayan ve yanan TIR´la, yanındaki TIR ile kamyon alev aldı. Yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kızıltepe ilçesi Nusaybin yolundaki galericiler sitesinde iddiaya göre park halinde bir TIR´ın aküsü patladı. Patlamayla TIR alev alırken, yanındaki 1 TIR ve 1 kamyon da yandı. Olayda 1 kişi yaralanırken, haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 TIR ve 1 kamyon kullanılamaz hale geldi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Ahmet AKKUŞ
2022-07-06 16:45:58
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