Mardin´de özel hastanede yangın (2)

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YENİ DOĞAN BEBEKLER VİNÇLE İNDİRİLDİ, YANGIN KONTROL ALTINDA

Mardin´in Artuklu ilçesinde özel hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, hastaların tahliyesi devam ediyor. En üst katta bulunan yenidoğan bölümündeki bebekler vinç yardımıyla itfaiye ve sağlık görevlileri nezaretinde indirildi. Tahliye edilen bebekler ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. (DHA)Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-07-06 18:57:50



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