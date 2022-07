Mardin'deki patlamada 100'e yakın hasta tahliye edildi Mardin Valisi Mahmut Demirtaş: “Yaralı ve can kaybı bulunmamakta”

Mardin'de Özel Mardin Park Hastanesi’nin yanındaki trafonun patlaması sonucu dumandan etkilenen yeni doğan 30’a yakın bebek yoğun bakım hastaları ve yaşlılar tahliye edildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, 100’e yakın hastanın tahliye edildiği ve herhangi bir yaralı ya da can kaybının bulunmadığını açıkladı.



Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan Özel Mardin Park Hastanesi’nin yanındaki trafoda patlama meydana gelmesiyle 15 itfaiye aracı, 60 itfaiye personeli, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri ve çevre illerden gelen ambulanslar tarafından hastanede bulunan yeni doğan 30’a yakın bebek yoğun bakım hastaları ve yaşlılar tahliye edildi. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, can kaybının olmadığını, yaklaşık 100 hastanın hem Mardin'de hem çevre illerden yardıma gelen ambulanslarla yönlendirildiği ifade edildi. Ciddi anlamda bir sıkıntı olmadığını aktaran Vali Demirtaş, "Buradaki yoğun bakımda tedavi gören vatandaşlarımızı kendi devlet ve özel hastanelerimizde yoğun bakıma aldık. Tedavileri devam ediyor. Yangın saat 16.00 civarında çıktı. Jeneratördeki arızadan dolayı da sonra trafoya intikal ediyor. Tabi patlama meydana geliyor. Ondan sonra tüm arkadaşlarımız teyakkuz haline geçti. Özellikle itfaiye, emniyet ve AFAD'taki arkadaşlarımız çok ciddi anlamda yangını söndürmek için hepsi seferber oldular. Mardin'imize geçmiş olsun diyorum. İnşallah böyle üzücü olayla karşı karşıya bir daha kalmayız; ama bizi sevindiren olay hiçbir hastamızı kaybetmememiz bizi çok sevindirmiştir. Mardin’imize ve ülkemize geçmiş olsun. İnşallah böyle bir olayla karşı karşıya kalmayız. Yoğun bakımda tedavileri devam eden hastalarımız var ama daha önce hastanede yoğun bakımda rahatsız olan hastaların durumları devam ediyor. Yoksa yangından etkilenen hastamız yok şu an” dedi.



Yangının elektriksel bir sorun nedeniyle kaynaklandığını söyleyen Özel Mardin Park Hastanesi Başhekimi Doktor Abdurrahim Bedir, “Bugün böyle bir olay yaşadık ancak hastanenin dış tarafında elektrik kontağından dolayı bir yangın oldu. Ama hastanemizin içinde herhangi bir problem olmadı. Ve o çıkan dumanlardan ötürü biz tedbiren bütün hastalarımızı boşalttık. Bütün hastalarımız sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Hiçbir can kaybımız yok. Yaklaşık olarak 30 bebek tahliye edildi. Hepsi sapasağlam şu anda tedavilerini görüyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.