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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin´de özel hastanede yangın (3)

DHA

Mardin´de özel hastanede yangın (3)


VALİ DEMİRTAŞ: ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK
Vali Mahmut Demirtaş, yangının olduğu hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı, hasta yakınları ve sağlık personeliyle görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Vali Demirtaş, "Çok şükür can kaybı yok. Yaklaşık 100 hastamızı hem Mardin'imizde hem çevre illerimizden yardıma gelen ambulanslarla oralara yönlendirdik. Şu an çok şükür ciddi anlamda bir sıkıntı yok. Buradaki yoğun bakımda tedavi gören vatandaşlarımızı kendi devlet ve özel hastanelerimizde yoğun bakıma aldık. Tedavileri devam ediyor. Yangın saat 16.00 civarında çıktı. Jeneratördeki arızadan dolayı, sonra trafoya intikal ediyor. Tabi patlama meydana geliyor. Ondan sonra tüm arkadaşlarımız teyakkuz haline geçti. Özellikle itfaiye, emniyet ve AFAD'daki arkadaşlarımız çok ciddi anlamda yangını söndürmek için seferber oldular. Mardin'imize geçmiş olsun diyorum. İnşallah böyle üzücü olayla karşı karşıya bir daha kalmayız ama bizi sevindiren olay hiçbir hastamızı kaybetmememiz oldu. Mardin´imize ve ülkemize geçmiş olsun. Yoğun bakımda tedavileri devam eden hastalarımız var ama daha önce hastanede yoğun bakımda rahatsız olan hastaların durumları devam ediyor. Yoksa yangından etkilenen hastamız yok şu an" dedi.
´30 YENİ DOĞAN BEBEK TAHLİYE EDİLDİ´
Hastane Başhekimi Abdurrahim Bedir, "Bütün hastalarımız sağlıklı tahliye edildi. Hiçbir can kaybımız yok. Trafodan kaynaklı bir yangın oldu. Hastalarımızın bir kısmını devlet hastanesine gönderdik. İl Sağlık Müdürümüz bu konuda bize destek oldu. Diğer kısmını özel hastanelerimize gönderdik. Aynı zamanda personel desteği de verdik. Şu anda hiçbir problem yok. Herhangi bir can kaybımız yok. Bu konuda mutluyuz. 30 yeni doğan bebeğimiz de tahliye edildi. Hepsi sapasağlam" diye konuştu. (DHA)Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ
2022-07-06 20:53:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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