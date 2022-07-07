Mardin´de otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin'e bağlı kırsal Kalecik Mahallesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 33 RV 767 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan 1 yaralı ise buradan Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Otomobil ise vinçle bulunduğu bölgeden çıkarıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-07-07 12:15:39
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