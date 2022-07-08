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Mardin'de çiftçiler insansız hava aracı pilotu olmak için eğitiliyor

İHA

Mardin'de çiftçiler insansız hava aracı pilotu olmak için eğitiliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçi, ziraat mühendisi ve harita mühendislerine Ticari İHA1 Dron (insansız hava aracı) pilotluğu eğitimi verildi.
Kızıltepe'de Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç koordinesinde Ostim Teknik Üniversitesi İHA Eğitmen Pilotu Kürşat Cahit Acar tarafından 44 çiftçi, ziraat mühendisi ve harita mühendisine Ticari İHA1 Dron (insansız hava aracı) pilotluğu eğitimi verildi. Eğitimini tamamlayan kursiyerler, İHA1 dron ehliyeti ile 25 kilograma kadar cihazları kullanabilecek. Eğitim hakkında bilgi veren Ostim Teknik Üniversitesi İHA Eğitmen Pilotu Kürşat Cahit Acar, "Ostim Teknik Üniversitesi adına İnsansız Hava Aracı1 (İHA1) ticari pilot lisansı vermeye geldik. Zirai insansız hava aracının (ZİHA) kullanımı ile ilgili eğitime geldik. Burada 25 kilograma kadar İHA kullanımı veren eğitimin sınıfındayız. İHA'lar günümüzde çok geniş alanda kullanılıyor. Gitgide genişleyen bir kullanım alanı var. Bölgenin tarım potansiyeli düşünülürse daha çok zirai alanda kullanımı söz konusu oluyor. Burada pratik uçuşlar yaptırılacaktır" dedi.
Ziraat Mühendisi Mustafa Kılıç da, "Dron ile ilaçlamanın yaygınlaşmasını istiyoruz. Biz 2021'de dron ile ilaçlamaya başladık. Bu sene buğday sezonunda 20 bin dönüm buğday ilaçladık ve çok faydasını gördük. İHA1 pilotu yetiştirmek için kurs açtık. Bu eğitimde çiftçi, ziraat mühendisi ve harita mühendisleri var. Şanlıurfa, Cizre, Diyarbakır'dan da bayağı katılım var" diye konuştu.
Kursiyerlerden Abdullah Cırık, "Biz burada dron eğitimi görüyoruz. Biz de bunun eğitimini aldıktan sonra kendi arazimizde kullanacağız. Traktörün meydana getirdiği zayiatın önüne geçeceğiz. Dron sayesinde ilaç, mazot ve ürün kaybının önüne geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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